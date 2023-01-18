На Крещение в Брянской области будет дождь и сильный ветер

В регионе на Крещение будет дождь, сильный ветер и плюс 8 градусов. Об этом сообщили в региональном МЧС.

В четверг, 19 января в Брянской области будет облачно и пройдут дожди. На дорогах будет гололедица и туман. Южный ветер будет дуть со скоростью 8-13 м/с с порывы 15-17 м/с.

Температура ночью будет находится в диапазоне от 0ºC до +5ºC. Днем воздух прогреется до +8ºC.

Из-за потепления в спасательном ведомстве прогнозируют затопление придомовых участков.