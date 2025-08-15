В Медовый спас на мемориальном комплексе «Лесникам-партизанам» в Брянском районе открыли часовню. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

На территории мемориального комплекса «Лесникам-партизанам» в Брянском районе в день православного праздника Медовый Спас прошло открытие часовни иконы «Изнесения Честных Древ Животворящего креста Господня». Собравшихся поздравили заместитель губернатора Брянской области Борис Грибанов, председатель постоянного комитета Брянской областной Думы по аграрной политике и природопользованию Александр Резунов и наместник Свенского Успенского мужского монастыря игумен Тихон.

После торжественной части прошла церемония освящения часовни и иконы. Затем в храме освятили и мёд «С пасеки Брянских лесников». Попробовать угощение смогли все участники мероприятия.