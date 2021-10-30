На время локдауна в Брянске изменили график движения транспорта

Новое расписание будет действовать до 7 ноября.

В Брянске на время нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября изменили режим работы общественного транспорта.

30 и 31 октября будет действовать расписание выходного дня; 1, 2 и 3 ноября – будничное расписание; 4, 5, 6 и 7 ноября – расписание выходного дня; с 8 ноября график движения восстановят по будничному расписанию.

Движение транспорта в режиме реального времени можно отслеживать на сайте transport32.ru и с помощью мобильного приложения «Умный транспорт».