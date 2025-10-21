«Народного участкового» выбрали жители Брянской области

«Народным участковым» Брянской области стал сотрудник полиции из областного центра. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В Брянской области подвели итоги регионального этапа всероссийского конкурса МВД России «Народный участковый — 2025». В голосовании приняли участие более 24 тысяч жителей.

Первое место занял старший участковый уполномоченный полиции УМВД России по городу Брянску Владислав Дубов. Он обошёл 10 соперников.

Капитан полиции Владислав Дубов служит в органах внутренних дел четыре года. На его административном участке расположено 30 многоквартирных домов, в которых проживает свыше 5000 человек.

«Свою профессию я люблю за возможность помогать людям», – признался полицейский.

Финальное голосование пройдет в начале ноября на сайте «Комсомольской правды». Победителя объявят в накануне профессионального праздника участковых уполномоченных полиции 17 ноября.