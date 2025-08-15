Новые инструменты и технику закупили для хоровой школы Брянска по госпрограмме

Новые инструменты и технику закупили для детской хоровой школы Брянска по госпрограмме в преддверии нового учебного года. Об этом сообщили в региональном департаменте культуры.

По региональному проекту «Семейные ценности и инфраструктура культуры» нацпроекта «Семья» Детская хоровая школа Брянска получила финансирование для улучшения материально-технической базы. В учебное заведение купили три новых фортепиано марки «Михаил Глинка», интерактивную доску с комплектом мультимедийных учебных материалов и мощным ноутбук. Новое оборудование позволит внедрить инновационные методики для обучения юных музыкантов.