Отремонтированные школы №51 и 55 откроют двери 1 сентября

Капитально отремонтированные школы №51 и 55 спустя два года откроют двери 1 сентября. Об этом сообщили в городской администрации.

В Брянске завершился капитальный ремонт в школах №51 и 55. Качество работ проверили глава горадминистрации Александр Макаров и начальник управления образования Альберт Малкин.

«Завершился двухлетний период капитального ремонта этих школ. Подрядчики выполнили свои обязательства, учреждения к началу нового учебного года готовы. 1 сентября в отремонтированных зданиях уже пройдут линейки, посвящённые Дню знаний», — подчеркнул Альберт Малкин.

Специалисты обновили системы канализации, водопровода, отопления и электрики, утеплили и облицевали фасады. Кабинеты, холлы, библиотеки, спортивные и актовые залы, пищеблоки и столовые, раздевалки, мастерские, медпункты стали яркими и современными. Также в обеих школах обновили тематические музеи — истории военной авиации и истории Великой Отечественной войны. В настоящее время педагоги расставляют мебель, размещают наглядные материалы.

«По функциональности отремонтированные здания ничем не уступают проектам новых школ. В 51-ю и 55-ю в общей сложности 1 сентября придут около 1 900 детей», — отметил Александр Макаров.