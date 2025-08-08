Переулок Депутатский отремонтируют в Брянске по нацпроекту. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.
По национальному проекту «Инфраструктура для жизни» в 2025 году в порядок приведут переулок Депутатский в Бежицком районе Брянска. Подрядная организация ООО СК «Стройгрупп» обновят дорогу с кольцевым пересечением по улице Литейной.
Специалисты уложат новое асфальтобетонное покрытие и отремонтируют тротуары. Также рабочие сделают новое пешеходное ограждение. На остановка общественного транспорта для пассажиров поставят два новых автопавильона. На остановках и на тротуаре уложат тактильное покрытия для граждан с ограниченными возможностями здоровья. Освещать переулок будут светодиодные фонари.
В завершении ремонта подрядчик поставит новые светофоры, дорожные знаки и нанесёт разметку термопластиком со световозвращающими элементами.
