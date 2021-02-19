«Почта России» уволила проворовавшуюся в Брянске сотрудницу

Оператор почтового отделения вернула украденные деньги.

В УФПС Брянской области прокомментировали ситуацию, связанную с уголовным делом бывшей сотрудницы. Напомним, экс-оператора отделения, расположенного в Советском районе, обвиняют в присвоении 340 тысяч рублей. Деньги она получала от отправителей посылок.

Как сообщили в региональном УФПС, преступление выявила собственная служба безопасности, после чего женщину уволили. Она возместила причиненный ущерб, ни один из клиентов почты не пострадал, заверили в УФПС.

«Мы очень сожалеем, что произошла такая ситуация. Такой поступок абсолютно недопустим. Сейчас мы активно сотрудничаем с уполномоченными органами для предотвращения и своевременного выявления подобных случаев», – также отметили в управлении.