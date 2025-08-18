Представители Дубровского и Рогнединского района провели Дни муниципалитетов в Брянске. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В парке имени Алексея Толстого прошли Дни муниципалитетов. Жители и гости областного центра познакомились с историей, экономикой и культурой Дубровского и Рогнединского района.

Так, швейная и шпагатная фабрики Дубровского района представили образцы своих товаров. А ООО «Дубровское молоко» и сыроделы Чернавского молокозавода, а также Дубровское райпо провели дегустацию.

Мастера Рогнединского района показали зрителям старинный обряд обработки льна. Они рассказали об отражении обрядов в их творчестве. Посетители узнали о поэте Николае Рыленкове и посетили экспозицию об участии рогнединцев в партизанском движении. На солдатском привале гостей угощали кашей и чаем.