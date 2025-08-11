Разделительную полосу заасфальтировали на проспекте Московском в Брянске. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.
В Фокинском районе Брянска идёт капитальный ремонт проспекта Московского. Подрядная организация АО «Брянскавтодор» обновляет 2,7 километра дороги от моста через реку Десну до путепровода через железнодорожные пути.
Специалисты уже заасфальтировали разделительную полосу и частично уложили финишное асфальтобетонное покрытие. В настоящее время подрядчик обустраивает пешеходное ограждение и заездные карманы на остановках «Западная» и «Школа №51». Для пассажиров там поставят новые автопавильоны.
Кроме того, перед перекрестком с улицей Шолохова рабочие сделают четвёртую полосу для движения машин.
Ремонт делают по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».
