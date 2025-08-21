Родители Брянщины часто называют детей Мирослава и Дамир

В региональном управлении ЗАГС в соцсетях рассказали о популярных именах для новорождённых в Брянской области в этом году.

Так, девочек родители чаще всего называли Мирослава, Виктория, Александра, Ульяна, Майя и Лилия. Среди новорождённых мальчиков популярные имена: Дамир, Гермес, Савелий, Артемий, Илья, Роман, Арсений и Евгений.

В ведомстве напомнили, что помощь с выборов имени будущим родителям может интерактивный сервис на портале ЕГР ЗАГС.