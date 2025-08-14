Новым руководителем брянского управления Следственного комитета стал Алексей Кузьмичев. Об этом в своих соцсетях сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
В следственного управления Следственного комитета РФ по Брянской области прошла встреча с новым руководителем ведомства. Руководитель управления кадров СК РФ Максим Малышкин представил коллективу полковника юстиции Алексея Кузьмичева.
В мероприятии принял участие губернатор региона Александр Богомаз.
«С начала специальной военной операции на управление возложены дополнительные, крайне ответственные задачи, связанные с расследованием, фиксацией, документированием преступлений украинского режима на территории Брянской области. СК РФ возбудил 595 уголовных дел, для власти это очень важно, потому что есть законные основания власти помогать людям, которые потеряли здоровье, свой транспорт, имущество», – подчеркнул Александр Богомаз..
Глава региона пожелал новому руководителя СУ СК успехов в работе.
Алексей Кузьмичев родился в Пензенской области. Он закончил Мордовский государственный университет имени Н.П. Огарева по специальности «юриспруденция». Он работал в органах прокуратуры и следственного комитета,
неоднократно поощрялся правами председателя Следственного комитета России.
Последние четыре года он занимал должность заместителя руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю.
13.08.2025 11:45
На стройплощадке
Ход возведения и ремонта объектов инфраструктуры стал основной темой регионального штаба по строительству, которое провёл на прошлой неделе губернатор Василий Анохин. И эти работы, подчеркнул глава региона, находятся на его личном контроле. Отметим, что многие проекты реализуются при поддержке федеральных программ в рамках нацпроектов, инициированных Президентом России Владимиром Путиным Сейчас в регионе в работе более
13.08.2025 11:44
Чтобы вера наполняла сердца
В минувшие выходные в областном центре прошли торжества, посвящённые Смоленской иконе Божией Матери «Одигитрия». Губернатор Василий Анохин принял участие в Божественной литургии в Свято-Успенском кафедральном соборе. К ней также присоединились митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн, митрополит Донецкий и Мариупольский Владимир, сотни смолян, архипастыри, духовенство, участники крестного хода из Витебска и многочисленные паломники. Службу возглавил экзарх
13.08.2025 11:43
Имени Гагарина
Межвузовскому кампусу в Смоленске присвоят имя нашего великого земляка, первого космонавта Юрия Алексеевича Гагарина. О таком решении сообщил губернатор Василий Анохин. «Название выбрано не случайно. Подвиг Юрия Алексеевича — это всенародное достояние, а его улыбка стала одним из главных символов нашей страны, олицетворяющих движение вперёд, прогресс и созидание», – прокомментировал губернатор. Он напомнил, что работа
13.08.2025 11:42
На старт, внимание…
Исследования показывают: всё больше жителей региона выбирают здоровый образ жизни. Этому способствует в том числе строительство и реконструкция спортивных сооружений. Ряд проектов сейчас в работе. Так, в Вязьме возводится новый плавательный бассейн. «Строим спортобъект в рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта РФ». На эти цели направлено свыше 380 млн рублей, из которых большая
13.08.2025 11:39
Куда пойти учиться?
Как готовят молодых специалистов для нужд региона? В регионе продолжают привлекать молодые кадры на предприятия и в учреждения. И эта работа постепенно совершенствуется. Большое внимание уделяется целевому обучению и поддержке молодых профессионалов. Создание системы непрерывной подготовки кадров — от школы до работодателя – обсудили на днях на встрече, которую провёл губернатор Василий Анохин с ректорами