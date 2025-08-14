Новым руководителем брянского управления Следственного комитета стал Алексей Кузьмичев. Об этом в своих соцсетях сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

В следственного управления Следственного комитета РФ по Брянской области прошла встреча с новым руководителем ведомства. Руководитель управления кадров СК РФ Максим Малышкин представил коллективу полковника юстиции Алексея Кузьмичева.

В мероприятии принял участие губернатор региона Александр Богомаз.

«С начала специальной военной операции на управление возложены дополнительные, крайне ответственные задачи, связанные с расследованием, фиксацией, документированием преступлений украинского режима на территории Брянской области. СК РФ возбудил 595 уголовных дел, для власти это очень важно, потому что есть законные основания власти помогать людям, которые потеряли здоровье, свой транспорт, имущество», – подчеркнул Александр Богомаз..

Глава региона пожелал новому руководителя СУ СК успехов в работе.

Алексей Кузьмичев родился в Пензенской области. Он закончил Мордовский государственный университет имени Н.П. Огарева по специальности «юриспруденция». Он работал в органах прокуратуры и следственного комитета,

неоднократно поощрялся правами председателя Следственного комитета России.

Последние четыре года он занимал должность заместителя руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю.