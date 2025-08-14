Сладости от Брянской областной Думы передали школьникам из ЛНР

Сладости от Брянской областной Думы передали школьникам из Луганской Народной Республики. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Накануне проездом в Брянской области побывали дети из Луганской Народной Республики. Более 30 ребят едут на отдых в санаторий в Республику Беларусь. Председатель Народного Совета ЛНР Денис Мирошниченко обратился к брянским коллегам с просьбой встретить детей на железнодорожном вокзале в областном центре. Депутаты привезли к поезду продукты и сладости, чтобы школьники могли перекусить в дороге.

«Пока продолжаются школьные каникулы нужно, чтобы дети могли как следует отдохнуть и получить как можно больше приятных впечатлений. Пусть от летнего отдыха у ребят останутся только хорошие воспоминания!» — отметил спикер Валентин Суббот.