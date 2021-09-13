Старейший житель Советского района Брянска умер, отпраздновав 100-летие

Георгий Мосин ушел из жизни 10 сентября.

10 сентября ушел из жизни участник Сталинградской битвы, ветеран Великой Отечественной войны Георгий Степанович Мосин. 9 сентября старейший житель Советского района Брянска отпраздновал 100-летний юбилей.

Георгий Мосин был минометчиком и командовал ротой, воевал в Сталинграде. После тяжелого ранения офицера комиссовали и эвакуировали в Кемеровскую область, где он работал в цехе по изготовлению мин. После освобождения Брянщины вернулся домой. Учился в Ленинградском институте железнодорожного транспорта. С дипломом инженера его взяли на работу мастером в вагонный цех БМЗ. На заводе прошел путь до начальника отдела.

С 1953 года работал в сельской местности: главным инженером в Жуковском МТС, старшим инженером в производственном отделе совнархоза, заместителем председателя Сельхозтехники. На пенсию вышел в 73 года.

В Брянской городской администрации выразили глубокие соболезнования семье и близким Георгия Степановича Мосина.