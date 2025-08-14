Старый дом на улице Абашева снесли в Брянске

Аварийный дом на улице Абашева снесли в Брянске. Об этом сообщили в городской администрации.

В Брянске продолжают сносить аварийные дома. По программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» в июне демонтировали три здания по проспекту Московскому.

В начале недели специалисты дорожного управления города пришли на улицу Абашева. Непригодным для проживания признан дом №3. Восемь квартир здесь расселили. Старое строение разрушили. Вывозить груду строительного мусора будут большегрузы. Полностью освободить территории планируют к началу сентября.

Всего же за шесть лет действия программы в Брянске расселено 47 домов. 19 объектов уже снесли.