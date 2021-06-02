Световой тоннель вместо фонтана установили в сквере Фокина в Брянске

Обновленный сквер открыли после ремонта в День защиты детей.

1 июня торжественно открыли отремонтированный сквер Игната Фокина в Фокинском районе Брянска. Напомним, ремонт обошелся в 12,5 миллиона рублей.

«Сквер имени Фокина за короткий срок преобразился на глазах, став светлее, просторнее, а вечером еще и ярче. Его изюминка теперь – световой тоннель из шести арок. Мягким рассеянным светом его наполняют почти тысяча лампочек. Элементы освещения мощностью всего по 1 ватту создают визуальный декоративный свет, поэтому не предназначены для бытового использования», – сообщает городская администрация.

Световой тоннель в сквере Фокина сменил некогда существовавший здесь фонтан. Теперь о нем напоминает лишь металлическая конструкция, установленная со стороны Московского проспекта.