Свыше 33-х тысяч брянских школьников поучаствовали в олимпиаде по ПДД
Свыше 33-х тысяч брянских школьников поучаствовали во всероссийской онлайн-олимпиаде по ПДД. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.
Всероссийская онлайн-олимпиада «Безопасные дороги» стартовала в конце сентября. В неё принимают участие ученики с 1-о по 9-й классы по всей стране. За три недели свои знания правил дорожного движения проверили свыше 33-х тысяч школьников Брянской области.
Олимпиада продлится до 26 октября. Поучаствовать можно бесплатно на платформе Учи.ру.
Мероприятие проходит при поддержке национального проекта «Инфраструктура для жизни».
