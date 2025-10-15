Свыше 33-х тысяч брянских школьников поучаствовали в олимпиаде по ПДД

Свыше 33-х тысяч брянских школьников поучаствовали во всероссийской онлайн-олимпиаде по ПДД. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

Всероссийская онлайн-олимпиада «Безопасные дороги» стартовала в конце сентября. В неё принимают участие ученики с 1-о по 9-й классы по всей стране. За три недели свои знания правил дорожного движения проверили свыше 33-х тысяч школьников Брянской области.

Олимпиада продлится до 26 октября. Поучаствовать можно бесплатно на платформе Учи.ру.

Мероприятие проходит при поддержке национального проекта «Инфраструктура для жизни».