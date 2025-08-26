Свыше 800 метров дороги ремонтируют на улице Киевской в Брянске. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

В Фокинском районе Брянска идёт капремонт улицы Киевской. Подрядная организация ООО «Профдорстрой» обновляет свыше 800 метров дороги. Она

От улицы Чкалова до улицы Шолохова рабочие уложили новое асфальтобетонное покрытие и построили дополнительные участки тротуара. В настоящее время специалисты продолжают ремонтировать теплотрассу. Затем подрядчик заасфальтирует дорогу от улицы Шолохова до улицы Олега Кошевого.

В завершении ремонта на улице Киевской специалисты нанесут разметку термопластиком и установят новые дорожные знаки

Работы проводят по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».