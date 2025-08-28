Свыше трёх километров трассы Яковск-Копылин отремонтировали в Трубчевском районе по федеральной программе. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

В Трубчевском районе завершается реконструкция трассы Яковск-Копылин. Свыше трёх километров дороги в порядок приводит подрядная организация ООО «Дубровкаагропромдорстрой».

Специалисты заменили основание проезжей части, уложив слои из песка и щебня. Затем подрядчик сделал новое двухслойное асфальтобетонное покрытие. В настоящее время рабочие ремонтируют водопропускные труб и примыкания к дороге. В завершении на трассе установят дорожные знаки и нанесут разметку.

Дорогу обновляют по федеральной программе «Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях». Трасса ведёт к крупному сельхозпредприятию и её обновление важно для экономики региона. Ремонт планируют завершить в октябре.