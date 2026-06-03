Улицу Камозина отремонтировали в Брянске по нацпроекту. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
В Брянске завершился капитальный ремонт улице Камозина. Более 700 метров дороги от пересечения с улицами III Интернационала и Ульянова подрядчик начал обновлять ещё в прошлом году.
Специалисты уложили почти 10 000 квадратных метров асфальта, в том числе на парковках у Брянской городской больницы №1 и около детского сада «Воробушек». Также у садика сделали широкую пешеходную дорожку. Покрытие тротуаров также обновили, в том числе часть выложили плиткой.
Работу подрядчика приняла межведомственная комиссия.
«Для безопасности движения установлено 40 новых дорожных знаков и сделаны четыре искусственные дорожные неровности. Дополнительно рядом с пешеходными переходами поставлено девять электрических опор со светодиодными светильниками. Перед пешеходными переходами для незрячих людей уложена тактильная плитка», — рассказал замначальника УЖКХ города Брянска Андрей Гринёв.
Значительных замечаний у комиссии не было. Подрядчику нужно убрать строительный мусор и ликвидировать две просадки асфальта возле люков.
Ремонт улицы Камозина обошёлся в 16 млн рублей. Работы провели по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».