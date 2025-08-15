Улицу Никитина в Брянске отремонтируют за 32,5 миллиона рублей по нацпроекту. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

В Володарском районе Брянска стартовал капитальный ремонт улицы Никитина. Подрядная организация «Свеньагродорстрой» обновят участок дороги от путепровода через железнодорожные пути до улицы Мичурина.

Рабочие уже убрали старое покрытие проезжей части и уложили выравнивающий слой. В настоящее время подрядчик занимается дефектовкой плит перекрытий коммуникационных колодцев Более 16 тысяч квадратных метров асфальта предстоит уложить специалистам на проезжую часть и тротуары.

Подрядчик также смонтирует около 10 недостающих опор и фонарей, поставят новые светофоры, пешеходные ограждения. В завершении подрядчик нанесёт термопластиковую разметку и установит дорожные знаки.

Ремонт делают по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Работы обойдутся в 32,5 миллиона рублей.