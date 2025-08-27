В Брянске с начала 2025 года построили 10 домов
В Брянске с начала 2025 года построили 10 новых домов на 1369 квартир. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
На коллегии при главе Брянской городской администрации Александре Макарове обсудили строительство жилья в областном центре. Начальник по строительству и развитию территории Татьяна Волкова уточнила, что с 1 января в областном центре ввели в эксплуатацию 10 домов на 1 369 квартир. До конца года построят ещё шесть домов. Новосёлы переедут в 975 квартир. Основные застраиваемые территории – микрорайон по улице Флотской в Бежицком районе и бывший аэропорт в Советском районе.
Читайте также
Новости регионов
План развития
Развитие сельских территорий и достижения АПК региона стали ключевыми темами прошедшей встречи губернатора Василия Анохина с министром сельского хозяйства России Оксаной Лут. «Представил министру проект долгосрочного плана развития опорного пункта г. Починка в рамках федеральной программы «Комплексное развитие сельских территорий». Планируем реализовать ряд инициатив в окружном центре. Это реконструкция стадиона, строительство детсада на 150 мест,
При финансовой поддержке
Промышленные предприятия помогают благоустраивать социальную инфраструктуру в регионе. При поддержке ПАО «Дорогобуж», входящего в группу компаний «Акрон», ремонтируют Центральную районную больницу в Дорогобуже. Перемены, произошедшие в учреждении, оценил губернатор Василий Анохин, который побывал в округе с рабочим визитом. «Инвестиции ПАО в капремонт и оснащение больницы составили 122 млн рублей. В лечебном учреждении открыты новые хирургическое
Малые города – большие возможности
Краткие итоги Всероссийского форума в Казани. Смоленская область вошла в число победителей X Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Результаты были объявлены во время церемонии награждения на форуме «Развитие малых городов и исторических поселений» в Казани. Лучшие проекты представили Ельня, Дорогобуж, Рославль, Гагарин и Десногорск. «Мы уже не раз принимали участие в этом
Возвращая имена…
В Смоленской области завершилась 27-я Международная учебно-тренировочная Вахта Памяти. В деревне Плющево Духовщинского округа собрались около 500 поисковиков из 56 отрядов. Поисковые работы, направленные на установление имён и судеб павших героев Великой Отечественной войны, длились до 23 августа. Только за первые дни учебно-тренировочной Вахты Памяти поисковикам удалось поднять останки 13 солдат. От 14 и старше На духовщинской земле собрались как опытные поисковики, так и молодёжь –
Рославль возвращает память
Открыт знак на месте древнего собора. На месте утраченного соборного храма Благовещения Пресвятой Богородицы установили мемориальный знак. Символ единства и памяти Церемония открытия, приуроченная к одному из главнейших православных праздников – Преображению Господню, началась с посещения Спасо-Преображенской церкви, где прошло торжественное богослужение и крестный ход. На митинге, посвященном открытию знака, особое внимание уделили сохранению и
Там, где лён цветёт
Смоленск на протяжении многих лет называют столицей «северного шёлка» — регион всегда был лидером по выращиванию льна. Сейчас региональные власти держат курс на возрождение и развитие отрасли. По словам губернатора Василия Анохина, в этом направлении у Смоленщины отличные перспективы. В этом глава региона убедился лично. На прошлой неделе Василий Анохин посетил предприятие ООО «Товарищество Ильнец»,