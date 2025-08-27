В Брянске с начала 2025 года построили 10 домов

В Брянске с начала 2025 года построили 10 новых домов на 1369 квартир. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

На коллегии при главе Брянской городской администрации Александре Макарове обсудили строительство жилья в областном центре. Начальник по строительству и развитию территории Татьяна Волкова уточнила, что с 1 января в областном центре ввели в эксплуатацию 10 домов на 1 369 квартир. До конца года построят ещё шесть домов. Новосёлы переедут в 975 квартир. Основные застраиваемые территории – микрорайон по улице Флотской в Бежицком районе и бывший аэропорт в Советском районе.