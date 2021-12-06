В реанимациях не уменьшается количество брянцев с COVID-19

Несмотря на снижение уровня заболеваемости, ситуация остается сложной.

Несмотря на снижение уровня заболеваемости коронавирусной инфекцией, количество пациентов в реанимациях брянских ковидных госпиталей не уменьшается. Об этом на заседании оперативного штаба сообщил директор регионального департамента здравоохранения Сергей Галаганов.

«Несмотря на то что количество заболевших в целом снижается, количество пациентов в реанимации не уменьшается. В основном это пациенты старших возрастов», – отметил он.

По состоянию на 2 декабря в реанимациях находились 124 брянца, на ИВЛ – 81.

По словам Галаганова, единственным действующим способом переломить ситуацию является вакцинация.