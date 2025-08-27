В семействе дикобразов в брянском зоопарке родились малыши. Об этом сообщили в соцсетях учреждения.

В семействе хохлатых дикобразов, проживающих в зоопарке Брянска, пополнение. У Нюши и Топы родились малыши. Пол детёнышей пока не определили.

В зоопарке рассказали, что дикобразы рождаются уже с иголками. Сначала они мягкие и влажные, а спустя несколько часов затвердевают.