Водитель срезал путь по тротуару на Советской в Брянске

После жалобы очевидцев нарушителя оштрафовали.

В Брянске водителя Mitsubishi оштрафовали на основании выложенных в соцсетях снимков.

1 июня 53-летний автомобилист срезал путь через тротуар у дома № 103 по улице Советской. Как сообщили в городском ОГИБДД, личность водителя удалось установить. Его оштрафовали на 2 тысячи рублей.

Напомним, на время ремонта улицы Объездной двор дома № 103 по Советской перегородили бетонными блоками для пресечения сквозного проезда.