Врач призвала брянцев не ходить в гости во время локдауна

Также медик не советует посещать торгово-развлекательные центры.

Главный врач Унечской центральной районной больницы Светлана Кудинова обратилась к жителям Брянской области с просьбой соблюдать меры предосторожности во время недельного локдауна.

«Пожалуйста, оставайтесь в эти дни дома! Не посещайте торговые центры, не ходите в гости, даже если вас заверяют, что все здоровы. Не забывайте о средствах индивидуальной защиты. Если же проигнорируем требования специалистов, можем потерять еще больше людей», – отметила Кудинова.

По ее словам, ежедневно в госпиталь поступают по 20 человек, через аппарат КТ проходят по 160 человек, а число пациентов в крайне тяжелом состоянии растет. Коечные места в Унечской больнице заняты более чем на 87%.

Напомним, из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в Брянской области 30 октября – 7 ноября объявлены нерабочими днями. С 15 ноября в регионе введут систему QR-кодов.