Всероссийский праздник поэзии в Овстуге отметили без масок

На празднике собрались ученые, музыканты, народные мастера и чиновники.
В минувшие выходные в Брянской области с размахом отметили Всероссийский праздник, посвященный творчеству Федора Ивановича Тютчева «Родник поэзии твоей…».
Как сообщает региональное правительство, основные торжества по традиции начались 4 июня с возложения цветов к памятнику Тютчеву в Брянске. 5 июня праздник продолжился в историко-литературном музее-заповеднике в Овстуге Жуковского района.
В церкви Успения Пресвятой Богородицы отслужили литию в память о Тютчеве, затем почетные гости возложили цветы к бюсту поэта и приняли участие в торжественном открытии праздника.
В доме-музее поэта прошло заседание философского салона с участием исследователей творчества поэта, брянских философов и писателей, специалистов в области библиотечного и музейного дела.
На крыльце дома-музея зрителям представили музыкально-поэтическую программу с участием брянских поэтов и вокалистов. В литературно-музыкальном салоне выступили артисты Брянской областной филармонии. В течение недели в Овстуге проходили бесплатные экскурсии.
На аллеях усадьбы работали мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству под руководством народных мастеров Брянской области.
Завершился праздник концертом творческих коллективов Жуковского муниципального округа на центральной площади.
Заместитель губернатора Татьяна Кулешова отметила роль организаторов Дня поэзии 2021 года, которые в сложных условиях пандемии «смогли сделать все необходимое, чтобы праздник прошел на высоком уровне».
Все мероприятия состоялись с соблюдением санитарных норм, отметили в правительстве региона, однако на официальных снимках видно, что масочный режим и социальную дистанцию соблюдали далеко не все участники торжества.
Ранее главный брянский санитарный врач Людмила Трапезникова сообщила о росте уровня заболеваемости COVID-19 среди жителей региона.
07.06.2021 11:20
На станции Смоленск 9 и 10 июня будет работать музей-панорама «Поезд Победы»
В среду, 9 июня, в Смоленск прибудет передвижной музей «Поезд Победы». Это уникальный проект, в котором с помощью самых современных мультимедийных технологий и скульптурных инсталляций посетители узнают о событиях 1941-1945 годов. В основе экспозиции история о Великой Отечественной войне, рассказанная от лица Елены Чухнюк – машиниста паровозной колонны, доставлявшей воинские поезда с оружием и боеприпасами
07.06.2021 10:38
Огонь уничтожил дачу в Смоленском районе
Около девяти часов вечера 6 июня в садовом товариществе «Полет 1» в Смоленском районе произошёл пожар, сообщает ГУ МЧС России по Смоленской области. Жительница СТ увидела пожар на соседнем участке и вызвала пожарных. Прибывшие огнеборцы ликвидировали возгорание ближе к полуночи. В результате пожара дачный дом был уничтожен полностью. В результате пожара никто не пострадал. В
06.06.2021 13:51
В Смоленской области в ДТП с мотоциклом и авто пострадал человек
Около 12 часов утра 6 июня 2021 года на улице Гагарина в селе Ершичи произошло ДТП с пострадавшим, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области. На место вызова выехали одна пожарная машина и три человека личного состава. Прибывшие пожарные подтвердили столкновение мотоцикла с легковым автомобилем. В результате ДТП пострадал один человек, которому была оказана
06.06.2021 13:45
83 случая заболевания коронавирусом выявили в Смоленской области
К 6 июня 2021 года на территории Смоленской области зарегистрировано 31 518 случаев заболевания коронавирусом. За минувшие сутки в области коронавирус подтвердился у 83 человек. Выздоровели и выписались из больниц 71 смолянин. Всего число выздоровевших смолян достигло 29 703. Еще пять смолян умерли за минувшие сутки от коронавирусных осложнений. Число летальных случаев достигло 1 043.
04.06.2021 12:35
13 июня в брянском селе пройдут соревнования по ралли-спринту
13 июня 2021 года в селе Слободище Дятьковского района пройдет спортивный праздник, посвященный Дню России. В этот день в селе состоятся спортивные соревнования для всех желающих: гиревой спорт, перетягивание каната, семейные старты, силовое многоборье. Обширная развлекательная и концертная программа ожидают для всех присутствующих. Также в этот день пройдут соревнования по ралли-спринту Рост, организованные АСК Мастер.
03.06.2021 17:00
По путёвке на море
В Краснодарский край от Смоленской области по путёвкам смогут отправиться 648 детей, половина путёвок предусмотрена для юных смолян, попавших в трудную жизненную ситуацию, ещё столько же – для ребят, нуждающихся в санаторно-курортном лечении. Такие цифры были озвучены в ходе рабочего совещания, посвящённого подготовке к проведению детской летней оздоровительной кампании. «Летняя оздоровительная кампания должна пройти на