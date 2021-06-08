Всероссийский праздник поэзии в Овстуге отметили без масок

На празднике собрались ученые, музыканты, народные мастера и чиновники.

В минувшие выходные в Брянской области с размахом отметили Всероссийский праздник, посвященный творчеству Федора Ивановича Тютчева «Родник поэзии твоей…».

Как сообщает региональное правительство, основные торжества по традиции начались 4 июня с возложения цветов к памятнику Тютчеву в Брянске. 5 июня праздник продолжился в историко-литературном музее-заповеднике в Овстуге Жуковского района.

В церкви Успения Пресвятой Богородицы отслужили литию в память о Тютчеве, затем почетные гости возложили цветы к бюсту поэта и приняли участие в торжественном открытии праздника.

В доме-музее поэта прошло заседание философского салона с участием исследователей творчества поэта, брянских философов и писателей, специалистов в области библиотечного и музейного дела.

На крыльце дома-музея зрителям представили музыкально-поэтическую программу с участием брянских поэтов и вокалистов. В литературно-музыкальном салоне выступили артисты Брянской областной филармонии. В течение недели в Овстуге проходили бесплатные экскурсии.

На аллеях усадьбы работали мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству под руководством народных мастеров Брянской области.

Завершился праздник концертом творческих коллективов Жуковского муниципального округа на центральной площади.

Заместитель губернатора Татьяна Кулешова отметила роль организаторов Дня поэзии 2021 года, которые в сложных условиях пандемии «смогли сделать все необходимое, чтобы праздник прошел на высоком уровне».

Все мероприятия состоялись с соблюдением санитарных норм, отметили в правительстве региона, однако на официальных снимках видно, что масочный режим и социальную дистанцию соблюдали далеко не все участники торжества.

Ранее главный брянский санитарный врач Людмила Трапезникова сообщила о росте уровня заболеваемости COVID-19 среди жителей региона.