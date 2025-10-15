Юбилейный сезон стартовал в Брянском театре юного зрителя

Юбилейный 45-й сезон стартовал в Брянском театре юного зрителя. Об этом сообщили в региональном департаменте культуры.

В Брянском театре юного зрителя торжественно открыли юбилейный 45-й театральный сезон. Его отметили премьерой. Зрители посмотрели комедию «Любовь и голуби» (12+) в постановке главного режиссёра театра Юрия Пахомова.

После спектакля на сцену вышла вся труппа Брянского ТЮЗа и руководители театра. Руководитель брянского отделения Союза театральных деятелей РФ Михаил Лаврушин зачитал поздравления от председателя Союза театральных деятелей России Владимира Машкова.

«За эти годы мы поставили более 150 спектаклей, эти спектакли увидели более трёх миллионов зрителей! Сейчас в репертуаре театра свыше 50 спектаклей. Большинство спектаклей — это русская классика, сказки, которые любят и с удовольствием смотрят наши юные зрители», – отметила директор театра Надежда Даниловская

В завершении зрители многократно вызывали на поклоны всю труппу Брянского ТЮЗа.