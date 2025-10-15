Юбилейный сезон стартовал в Брянском театре юного зрителя

Юбилейный 45-й сезон стартовал в Брянском театре юного зрителя. Об этом сообщили в региональном департаменте культуры.
В Брянском театре юного зрителя торжественно открыли юбилейный 45-й театральный сезон. Его отметили премьерой. Зрители посмотрели комедию «Любовь и голуби» (12+) в постановке главного режиссёра театра Юрия Пахомова.
После спектакля на сцену вышла вся труппа Брянского ТЮЗа и руководители театра. Руководитель брянского отделения Союза театральных деятелей РФ Михаил Лаврушин зачитал поздравления от председателя Союза театральных деятелей России Владимира Машкова.
«За эти годы мы поставили более 150 спектаклей, эти спектакли увидели более трёх миллионов зрителей! Сейчас в репертуаре театра свыше 50 спектаклей. Большинство спектаклей — это русская классика, сказки, которые любят и с удовольствием смотрят наши юные зрители», – отметила директор театра Надежда Даниловская
В завершении зрители многократно вызывали на поклоны всю труппу Брянского ТЮЗа.
15.10.2025 12:15
Боевой опыт и новые компетенции
На прошлой неделе в регионе стартовал очный модуль обучения курсантов программы «Герои СВОего времени. Смоленск», реализуемой по поручению Президента РФ Владимира Путина. Проект направлен на подготовку управленческих кадров из числа бойцов, принимавших участие в СВО. Подробнее об обучении смолян рассказал губернатор Василий Анохин. Глава региона напомнил, что на предыдущих этапах программы были отобраны 26 человек.13 курсантов уже начали обучение, ещё 13 приступят
15.10.2025 12:14
Инновации и традиции
Краткие итоги выставки «Золотая осень» для региона. Смоленская область приняла участие в 27‑й агропромышленной выставке «Золотая осень», которая прошла с 8-го по 11 октября Москве, и продемонстрировала свой опыт и достижения. Тема экспозиции области была заявлена как «Место, где инновации соединяются с традициями». На стенде была представлена продукция 19 предприятий: «Вяземский» пряник, выпечка по старинным рецептам, рыбная, молочная продукция, овощные консервы и многое другое. Большая
15.10.2025 12:12
Будьте здоровы!
Что нужно для качественной медицинской помощи? Конечно, квалифицированные кадры, а ещё – современное оборудование. Этой работе в регионе уделяют особое внимание. «Часть оборудования приобретаем в рамках программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», реализуемого по решению Президента РФ Владимира Путина. Ещё часть – на средства областного бюджета», – отметил Василий Анохин. Так, для Пригорской сельской амбулатории Смоленской ЦРБ и Смоленской
08.10.2025 13:11
Спросить у губернатора
В Смоленске с 29 сентября по 3 октября прошёл главный молодёжный образовательный форум региона «Смола-2025». На базе спортивно-оздоровительного комплекса «Смена» собрались более 75 ребят в возрасте от 18 до 35 лет –не только со всей Смоленской области, но и из братской Белоруссии. С участниками форума встретился и пообщался губернатор Василий Анохин. По его словам, беседа
08.10.2025 13:10
От реабилитации до трудоустройства
Сегодня поддержка участников СВО — это общенациональный приоритет. Вопросы, касающиеся защитников, ежедневно находятся в центре внимания Правительства региона и лично губернатора Василия Анохина. Эти же темы поднимались в ходе расширенного заседания комиссии Государственного Совета РФ по вопросам поддержки ветеранов боевых действий — участников СВО и членов их семей, участником которого стал губернатор Василий Анохин. Отметим,
08.10.2025 13:09
Инициатива приветствуется
Краткие итоги участия региона в масштабной выставке в Минске. Инновационные платформы, новейший наземный беспилотник и современный БПЛА с оптико-электронными системами… Все это и многое другое представила Смоленская область на международной промышленной выставке «ИННОПРОМ. Беларусь». Она состоялась в Минске на прошлой неделе. Мероприятие объединило более 510 компаний из 24 стран. Среди них — 290 российских предприятий из