За неделю в Брянске насчитали 65 нарушителей масочного режима

В выходные в отношении безмасочников составили 21 протокол.

На прошлой неделе в Брянске чиновники и полицейские проверили соблюдение масочного режима на 609 предприятиях и составили в отношении нарушителей 65 протоколов.

В выходные на нарушениях попался 21 брянец: восемь – в Советском районе, пять – в Фокинском, по четыре – в Бежицком и Володарском районах.

С 15 ноября посещение торговых центров, кафе и ресторанов, парикмахерских и салонов красоты, спортивных объектов и учреждений культуры, гостиниц и санаториев возможно только при наличии QR-кода или соответствующей справки.

В Брянской области сохраняется масочный режим, контрольные проверки его соблюдения проходят ежедневно.