Завод отсудил танк из сквера Морозова у мэрии Брянска

Точку в деле поставил Двадцатый арбитражный апелляционный суд в Туле.
Двадцатый арбитражный апелляционный суд в Туле встал на сторону АО «85-й ремонтный завод» в споре с Брянской городской администрацией о праве собственности на танк Т-34.
В декабре 2019 года танк торжественно установили в сквере имени его разработчика Морозова в Бежицком районе Брянска.
Однако, напомним, с таким использованием военной техники не согласилось руководство завода. Ранее конкурсный управляющий предприятия, проходящего процедуру банкротства, передал Бежицкой районной администрации 296 объектов, включая танк Т-34. Технику завод планировал продать для погашения долгов.
На требование вернуть танк чиновники ответили отказом, сославшись на его большое значение в деле воспитания патриотов страны.
Эту позицию поддержал Бежицкий районный суд Брянска, указав на то, что продавать объекты исторического наследия запрещено.
Конкурсный управляющий завода подал апелляцию в Двадцатый арбитражный апелляционный суд в Туле. Рассмотрение жалобы началось в марте.
В результате решение Бежицкого районного суда отменили, жалобу завода удовлетворили.
Дальнейшая судьба танка пока неизвестна.
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