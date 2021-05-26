Завод отсудил танк из сквера Морозова у мэрии Брянска

Точку в деле поставил Двадцатый арбитражный апелляционный суд в Туле.

Двадцатый арбитражный апелляционный суд в Туле встал на сторону АО «85-й ремонтный завод» в споре с Брянской городской администрацией о праве собственности на танк Т-34.

В декабре 2019 года танк торжественно установили в сквере имени его разработчика Морозова в Бежицком районе Брянска.

Однако, напомним, с таким использованием военной техники не согласилось руководство завода. Ранее конкурсный управляющий предприятия, проходящего процедуру банкротства, передал Бежицкой районной администрации 296 объектов, включая танк Т-34. Технику завод планировал продать для погашения долгов.

На требование вернуть танк чиновники ответили отказом, сославшись на его большое значение в деле воспитания патриотов страны.

Эту позицию поддержал Бежицкий районный суд Брянска, указав на то, что продавать объекты исторического наследия запрещено.

Конкурсный управляющий завода подал апелляцию в Двадцатый арбитражный апелляционный суд в Туле. Рассмотрение жалобы началось в марте.

В результате решение Бежицкого районного суда отменили, жалобу завода удовлетворили.

Дальнейшая судьба танка пока неизвестна.