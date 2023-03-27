Брянская пара стала вице-чемпионом танцевального марафона

Юные брянские спортсмены стали вице-чемпионами танцевального марафона в Москве. Об этом рассказали в городской администрации.
В Москве на территории олимпийского комплекса «Лужники» во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой проходит танцевальный марафон. Он включает чемпионат России, первенство России, всероссийские соревнования и физкультурные мероприятия по танцевальному спорту.
В церемонии открытия участвовали свыше 200 танцевальных дуэтов из более, чем 60 регионов.
В категории «Девочки и мальчики 10-11 лет» выступали воспитанники танцевально-спортивного коллектива «Капельки» Марк Лапонов и Анна Дашкова . Брянская пара заняла второе место в европейской программе и двоеборье. Танцоры стали вице-чемпионами. Кроме того, Марк и Анна вышли в финал в латиноамериканской программе.
23.03.2023 11:23
Юным смолянам рассказали о правилах безопасного поведения на железной дороге
Более 50 воспитанников детского сада № 65 «Дюймовочка» г. Смоленска приняли участие в уроке безопасности, который провели для них железнодорожники. Сотрудники МЖД в игровой форме рассказали дошкольникам, как необходимо переходить пути, вести себя на платформах, а также познакомили ребят с основными железнодорожными профессиями. Чтобы правила безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта не забывались, всем участникам
21.03.2023 14:57
Шестая «Ласточка» начнет курсировать ежедневно между Москвой и Смоленском с 1 апреля
С 1 апреля в связи с сезонным увеличением пассажиропотока шестой скоростной поезд «Ласточка» премиум-версии № 743/744 начнет курсировать между Москвой и Смоленском. Состав будет выходить в рейс ежедневно из Москвы в 9:56 и прибывать в Смоленск в 14:10, в обратном направлении станет отправляться в 17:08, а прибывать в конечный пункт в 21:33. Длительность поездки составит чуть