Брянская пара стала вице-чемпионом танцевального марафона

Юные брянские спортсмены стали вице-чемпионами танцевального марафона в Москве. Об этом рассказали в городской администрации.

В Москве на территории олимпийского комплекса «Лужники» во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой проходит танцевальный марафон. Он включает чемпионат России, первенство России, всероссийские соревнования и физкультурные мероприятия по танцевальному спорту.

В церемонии открытия участвовали свыше 200 танцевальных дуэтов из более, чем 60 регионов.

В категории «Девочки и мальчики 10-11 лет» выступали воспитанники танцевально-спортивного коллектива «Капельки» Марк Лапонов и Анна Дашкова . Брянская пара заняла второе место в европейской программе и двоеборье. Танцоры стали вице-чемпионами. Кроме того, Марк и Анна вышли в финал в латиноамериканской программе.