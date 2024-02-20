Брянская спортсменка стала лучшей в метании молота на Всероссийских соревнованиях в Сочи. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В Сочи на стадионе спорткомплекса «Юность» прошли Всероссийские соревнования по метаниям «Памяти А. Лунева». В них приняли участие более 150 спортсменов из 27 регионов России и Китая.

Воспитанница спортшколы олимпийского резерва имени Самотесова выступила в метании молота среди юниорок U20. Она показала результат в 63,01 метра и стала золотой медалисткой соревнований. Девушка показала первый в мире результат сезона.