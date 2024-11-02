Брянские баскетболисты выиграли чемпионат в Рославле

Юные брянские баскетболисты выиграли чемпионат «Славянской Баскетбольной лиги» в Рославле. Об этом сообщили в городском спорткомитете.

В городе Рославль Смоленской области прошёл первый тур XXI чемпионата «Славянской Баскетбольной лиги». В спортивной школе имени Сухарева собрались команды юношей и девушек 13-14 лет из Десногорска, Тулы, Рославля, Брянска и Дятьково, а также Витебска и Гомеля Республика Беларусь.

По итогам встреч воспитанники спорткомплекса «Десна» завоевали золотые медали. А лучшим игроком турнира стал капитан брянской команды Дмитрий Лузганов.