Брянские футболистки сыграли вничью первый матч всероссийского турнира. Об этом сообщили в городском спорткомитете.

На «Спартак-Арене» в Фокинском районе Брянска стартовал новый сезон всероссийских соревнований по футзалу среди женских команд первой лиги, CAA «Центр». Воспитанницы бярнского «Спартака» на своём поле сыграли вничью с командой «Вольт» из Тулы.

«Турнир семи» пройдёт в два круга. «Спартак» сыграет также с «СШ Факел» и «СШ Факел-2» из Воронежа, «ОрелГУ», «Калужаночка» и «Ника СШ №5» из Калуги.