Брянские футболисты стали победителями престижного российского турнира

В финальном матче сборная БМЗ выиграла со счетом 3:0.

Команда футболистов Брянского машиностроительного завода победила в Кубке корпоративной лиги. Участниками этого престижного состязания стали любительские команды предприятий из разных уголков страны. В их числе крупные корпорации: Промсвязьбанк, подразделение Росатома, «Сириус-прокат», «Моспроект-3», «Феникс Контакт РУС».

Брянские спортсмены-любители провели три результативные встречи, причем не пропустили ни одного мяча. В полуфинал вышли со счетом 4:1.

А финальный матч показал, насколько брянцы сильнее своих соперников. 3:0 – с таким счетом завершилась игра в пользу футболистов БМЗ.

Наряду с главной наградой турнира – Кубком лиги – отметили и заслуги отдельных участников сборной. Так, Дмитрий Круговых стал лучшим бомбардиром, Артема Шильчикова признали лучшим игроком, Александра Куратова – голкипером.