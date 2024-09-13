Брянские гиревики завоевали три медали на Кубке России
Брянские гиревики завоевали две серебряные и одну бронзовую медали на Кубке России. Об этом сообщили в городском спорткомитете.
На базе спорткомплекса «Победа» в посёлке Сукко в Анапе прошёл Кубок России по гиревому спорту. Участвовали в соревнованиях свыше двухсот спортсменов из 30 регионов страны.
В дисциплине толчок по длинному циклу выступили воспитанники спортшколы олимпийского резерва по борьбе Брянска.
Карина Фукс стала второй в весовой категории до 58 кг. Также серебряную награду завоевала Виктория Альянова с 33-я подъемами двух гирь по 24 кг.
В эстафете брянская команда завоевала бронзовую награду. Она уступила сборным Москвы и Белгородской области.
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