Брянские каратисты вернулись «золотом» с Чемпионата России
Брянские каратисты завоевали две золотые медали на Чемпионате России. Об этом рассказали в региональном спортивном департаменте.
В Анапе завершился Чемпионат России по всестилевому каратэ. Там отбирали участников национальной сборной на Чемпионат Мира.
В турнирах участвовали около 400 взрослых бойцов из 54 регионов России. Брянскую область представили тренеры по всестилевому каратэ Дворца единоборств, многократные Чемпионы России Максим Садовников и Артем Поспелов. В разных весовых категориях оба спортсмена завоевали золотые награды. Они вошли в национальную сборную.
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