Брянские каратисты завоевали четыре медали в Туле

Брянские каратисты завоевали четыре серебряные медали на всероссийском турнире в Туле. Об этом сообщили в региональном профильном департаменте.

В Туле прошло открытое первенство Тульской области по карате-Киокусинкай IFK. на турнире собрались более 250 юных спортсменов со всей России.

Регион представили воспитанники Брянской федерации Киокусинкай. В копилке брянских каратистов сразу четыре серебряные медали. Награды завоевали Руслан Семионов, Кирилл Обломов, Илья Кутасов и Анастасия Кирющенкова.