Брянские каратисты завоевали пять наград на всероссийской спартакиаде

Брянские каратисты завоевали пять наград на XII летней Спартакиады учащихся. Об этом сообщили в региональном профильном департаменте.

В Курске прошли соревнования по всестилевому каратэ в рамках XII летней Спартакиады учащихся России. В турнире участвовали свыше двухсот ребят из 43 регионов. Спортсмены в возрасте 14-15 лет выступили в трёх дисциплинах: ОК (ограниченный контакт), ПК (полный контакт) и СЗ (полный контакт в средствах защиты).

Регион представили воспитанники Брянской областной Федерации каратэ-то. Сразу две золотых медали завоевала Александра Лосева. Также в копилке брянской команды три бронзовые награды. Их завоевали Данила Кривоножкин, Илья Жуков и Александр Сокуренко.