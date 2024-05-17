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Брянские каратисты завоевали три медали на чемпионате России

2024, 17 мая 13:35 Спорт
Брянские каратисты завоевали три медали на чемпионате России
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Брянские спортсмены завоевали три медали на чемпионате России по всестилевому каратэ. Об этом рассказали в городском спорткомитете. 

В Орле прошёл чемпионат России по всестилевому каратэ. В нём участвовали свыше 500 спортсменов из 48 регионов России. Они боролись не только за медали , но и за право выступать на чемпионате Мира. 

Брянскую область представили воспитанники спортшколы «Спартак». В весовой категории ОК 90+ кг среди мужчин чемпионский титул завоевал Максим Садовников. Серебряная награда досталась Артёму Поспелову. А третье место в категории СЗ-ката-соло заняла брянская спортсменка Кира Горохова

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