Брянские каратисты завоевали три медали на чемпионате России

Брянские спортсмены завоевали три медали на чемпионате России по всестилевому каратэ. Об этом рассказали в городском спорткомитете.

В Орле прошёл чемпионат России по всестилевому каратэ. В нём участвовали свыше 500 спортсменов из 48 регионов России. Они боролись не только за медали , но и за право выступать на чемпионате Мира.

Брянскую область представили воспитанники спортшколы «Спартак». В весовой категории ОК 90+ кг среди мужчин чемпионский титул завоевал Максим Садовников. Серебряная награда досталась Артёму Поспелову. А третье место в категории СЗ-ката-соло заняла брянская спортсменка Кира Горохова