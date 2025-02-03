Брянские лыжники завоевали восемь медалей на первенстве ЦФО. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В Архангельской области завершилось первенство Центрального федерального округа по лыжным гонкам. В соревнованиях участвовали юноши и девушки 17-18 лет.

Брянские спортсмены завоевали три золотые, одну серебряную и две бронзовые медали. Команда Брянской области стала третьей среди девушек и заняла второе место среди юношей.