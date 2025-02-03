Брянские теннисисты завоевали две медали в Саранске

Брянские теннисисты завоевали две бронзовые медали на турнире в Саранске. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В Саранске прошёл открытый теннисный турнир «Зимнее первенство Республики Мордовия». В нём участвовали спортсмены до 15 лет.

Брянскую область представили воспитанники спортшколы «Горизонт». В одиночном разряде бронзовую награду получил Георгий Абушенко. В парном разряде третье место заняли Вероника Ермакова и Георгий Абушенко.