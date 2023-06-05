Брянский каратист завоевал две медали на Всероссийских соревнованиях

Брянский каратист завоевал две золотые медали на Всероссийских соревнованиях в Туле. Об этом рассказали в городском спорткомитете.

В Туле прошли Всероссийские соревнования по каратэ «Весна Победы» в дисциплине ПОДА — ката. Брянскую команду представил Владимир Шестаков. Спортсмен победил сразу в двух категориях ПОДА-ката: среди юниоров (14-17 лет) и ПОДА-ката мужчины.

Впереди у спортсмена Чемпионат и Первенство России.