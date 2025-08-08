Брянский лыжник стал призёром первенства России

Брянский спортсмен стал серебряным призёром первенства России по лыжероллерам. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В деревне Головино Московской области прошло первенства России по лыжероллерам среди юниоров 19-20 лет. В первый день соревнований в индивидуальной гонке классическим стилем на 15 километров выступил брянец Герман Зайцев. Он пришёл вторым, уступив 10.5 секунды спортсмену из Санкт-Петербурга. Брянец завоевал серебряную медаль первенство страны.