Брянский школьник выиграл международный фестиваль экстремального спорта. Об этом сообщили в региональном профильном департаменте.

В Москве на стадионе «РЖД Арена» впервые прошёл международный фестиваль экстремального спорта «Экстремальные Московские Городские Игры». В нём приняли участие спортсмены из более чем 15 стран мира, в том числе Австралии, Франции, Чехии, Коста-Рики, Японии, Испании, Италии, США и России. Они состязались в дисциплинах: BMX, самокаты, ролики, паркур и мотофристайл.

В самокатном спорте в дисциплине «Парк» выступил третьеклассник школы № 58 Брянска Роман Маврутенков. В своей возрастной категории парень занял первое место.