Брянский стрелок завоевал «золото» Кубка Мэра Москвы

Брянский спортсмен завоевал золотую медаль на третьем этапе Кубка Мэра Москвы по стрельбе. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуре и спорта..

В спорткомплексе «Румянцево» прошёл третий этап Кубка Мэра Москвы по стендовой стрельбе. Более ста спортсменов выступали в дисциплине «спортинг-компакт».

Регион представили члены стрелкового клуба «Брянск». В категории «Сеньоры» первое место занял брянец Александр Лубяный.