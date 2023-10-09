Брянское «Динамо» потерпело поражение от «Чайки» из Песчанокопского

В воскресенье, 8 октября, в Брянске состоялся матч тринадцатого тура первенства России по футболу во второй лиге А. «Динамо» принимало «Чайку» из села Песчанокопское Ростовской области.

Сине-белые проиграли пятый раз подряд. Два безответных мяча в ворота хозяев поля были забиты в первом тайме. Еще два – во втором. Гол престижа у брянцев забил на 74 минуте Дмитрий Купцов.

Итоговый счет 1:4, и «Динамо-Брянск» опускается на пятую строчку турнирной таблицы в «золотой группе».

Следующий матч динамовцы проведут на выезде. 15 октября сине-белые сыграют во Владимирской области с «Муромом», которая сейчас с теми же 17 очками, что и у «Динамо», занимает в группе седьмое место.