Человек пострадал на пожаре в Погарском районе

Человек пострадал на пожаре в жилом доме в Погарском районе. О происшествии сообщили в региональном МЧС.

Накануне в спасательное ведомство поступила информация о пожаре в Погарском районе. В посёлке Витемля на улице Партизанская загорелся жилой дом.

На вызов прибыли две пожарные автоцистерны. Они справились с огнём за час.

На пожаре пострадал человек. Причину возгорания устанавливают эксперты.