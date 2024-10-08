Два «золота» завоевали брянские каратисты в Суздале

Две золотые медали завоевали брянские каратисты на всероссийских соревнованиях в Суздале. Об этом сообщили в городском спорткомитете.

В городе Суздаль прошли всероссийские соревнования по всестилевому каратэ. Регион представили воспитанники брянского спорткомплекса «Десна». Среди юношей 16-17 лет первое место занял Николай Сокуренко. Также «золото» турнира завоевала Кира Горохова.