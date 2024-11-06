Фестиваль по фиджитал-баскетболу впервые прошёл в Брянске

Первый фестиваль по фиджитал-баскетболу в Брянске выиграли студенты училища олимпийского резерва. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В спортивном комплексе «Брянск» прошёл первый Фестиваль по фиджитал-баскетболу. Участвовали в нём команд профессиональных образовательных организаций.

Фиджитал-баскетбол сочетает в себе физические и цифровые элементы. Участники сначала играли в компьютерную игру, а потом вживую на поле.

В необычном матче выиграли студенты Брянского училище олимпийского резерва. Второе место заняла команда Брянского профессионально-педагогического колледжа. Тройку лидеров замкнули учащиеся Новозыбковского профессионально-педагогического колледжа.